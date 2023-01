Un ajutor nesperat pentru intrarea Romaniei in Schengen vine din partea Greciei, țara care și-a trimis ministrul pentru migrație la discuții cu cencelarul Nehammer. Grecia insista pe langa Austria asupra admiterii imediate a Bulgariei si Romaniei in Schengen, despre care Atena spune ca ar fi in beneficiul intregii Uniuni Europene. Aflat la Viena, ministrul elen pentru migratie si azil, Notis Mitarakis, s-a intalnit joi cu cancelarul Karl Nehammer, caruia i-a prezentat „Initiativa Greciei privind extinderea zonei Schengen cu Romania si Bulgaria”, potrivit unui comunicat postat pe site-ul ministerului…