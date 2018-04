Stiri pe aceeasi tema

- Grecia și Turcia sunt foarte aproape de un razboi, dupa ce populțiștii aflați la putere in cele doua țari nu fac decat sa adanceasca criza militara care dateaza intre cei doi aliați NATO de secole, rezulta dintr-o analiza a Foreign Policy Relația dintre Grecia și Turcia nu a fost niciodata una simpla,…

- O noua spirala de tensiune in Marea Egee intre Grecia si Turcia, dupa ce un steag grecesc a fost inaltat pe o insula nelocuita din largul orasului turcesc Didyma. Steagul a fost repede indepartat de turci. Ambele parti se acuza reciproc de provocari. Ankara sustine ca au existat si alte incercari similare…

- Un pilot militar grec a murit joi, in urma prabusirii aparatului sau in Marea Egee, in timp ce se intorcea dintr-o misiune de interceptare a unor avioane turce pe fondul tensiunilor intre Ankara si Atena, a anuntat ministrul grec al apararii, Panos Kammenos, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Kammenos…

- Comisia Europeana i-a oferit Greciei inca 180 de milioane de euro ca ajutor de urgenta pentru imbunatatirea integrarii migrantilor in societatea elena, relateaza luni agentia dpa. Fondurile sunt alocate pentru a caza migranti si solicitanti de azil in zone urbane, au anuntat luni oficiali ai UE dupa…

- Ei au fost adusi vineri dupa-amiaza in fata unei instante care a decis plasarea lor in detentie pentru "tentativa de spionaj militar" si "intrarea intr-o zona militara interzisa", a precizat Anadolu. Cei doi militari greci au fost retinuti joi dupa-amiaza la nord de raul Evros, care separa…

- O amenintare clara la adresa Greciei si Ciprului a fost lansata astazi de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, cerandu-le celor doua tari "sa nu faca pasul gresit" in Mediterana de Est dupa intamplarea din zona economica exclusiva a Ciprului cand nave turcesti au impiedicat o nava italiana de foraj…