Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a anuntat miercuri ca restrictiile pandemice, precum purtarea mastilor in spatii interioare si certificatele COVID-19, vor fi ridicate pe toata perioada turistica estivala, autoritatile urmand sa ia in considerare reintroducerea lor in septembrie, informeaza Reuters.

- O persoana a murit si alte trei au fost ranite intr-un incendiu izbucnit, miercuri, in sectia rezervata pacientilor infectați cu COVID-19 a principalului spital din Salonic, oraș situat in nordul Greciei.Aproximativ 60 de pacienți au fost evacuați.

- Grecia va renunta de luni la cerinta pentru persoanele vaccinate impotriva COVID-19 de a prezenta un test negativ PCR (reactie de polimerizare in lant) sau rapid la intrarea in tara, informeaza vineri DPA. De saptamana viitoare, certificatul de vaccinare UE va fi din nou suficient, a anuntat ministrul…

- Cehii nu vor mai fi nevoiti sa prezinte certificatele de vaccinare la intrarea in restaurante sau pentru a participa la evenimente culturale si sportive incepand de saptamana viitoare, a anuntat miercuri premierul ceh Petr Fiala, informeaza Agerpres , care preia AFP. „Guvernul va renunta incepand cu…