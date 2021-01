Stiri pe aceeasi tema

- Fotografia cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis pozand fara masca alaturi de cinci motociclisti in timpul unei plimbari cu o mountain-bike la o ora distanta de Atena a devenit virala pe retelele sociale, starnind o polemica in Grecia, aflata de peste o luna in carantina nationala, informeaza vineri…

- Presedinta Greciei Katerina Sakellaropoulou a depus o coroana de flori marti la Universitatea Politehnica din Atena, care era goala, in onoarea zecilor de morti inregistrati in timpul revoltei sangeroase a studentilor din 1973 impotriva juntei militare atunci la putere, relateaza Reuters, potrivit…

- Comunicat de presa: ”Așa cum anticipam de la bun inceput și am anunțat chiar și in timpul campaniei electorale, PNL se pregatește de taieri de salarii și de restructurari. Aveți și prima dovada clara, la nici o luna de la preluarea mandatului de catre Iulian Dumitrescu, șeful PNL Prahova și președintele…

- Grecia intra in carantina totala de sambata, timp de cel puțin 3 saptamani, dupa ce au ajuns la 2.600 de cazuri de COVID-19 pe zi, record pentru aceasta țara.”Am ales sa iau masuri drastice mai devreme decat mai tarziu”, a spus premierul Kyriakos Mitsotakis, potrivit Reuters.De sambata, in toata…

Grecia a cerut miercuri Uniunii Europene sa reconsidere uniunea vamala cu Turcia ca reactie la activitatile Ankarei de explorare a gazelor in apele Mediteranei, deplangand ceea ce a calificat ca fiind "fanteziile imperiale ale Turciei", transmite Reuters.