Grecia redeschide de sâmbătă plajele private ​Plajele private se redeschid sâmbata, iar muzeele saptamâna viitoare, au anuntat vineri oficiali din domeniul sanatatii din Grecia, tara care se pregateste pentru deschiderea sezonului turistic pe 15 mai, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Muzeele se vor deschide pe 14 mai, cinematografele în aer liber pe 21 mai, cu capacitate redusa, iar teatrele pe 28 mai.

În luna aprilie, guvernul de la Atena a început sa relaxeze masurile restrictive impuse în luna noiembrie, permitând redeschiderea majoritatii magazinelor care fac comert cu amanuntul, cu exceptia… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

