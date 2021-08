Grecia: Premierul Mitsotakis va remania guvernul, criticat pentru reacţia la incendiile din această vară Premierul grec Kyriakos Mitsotakis va remania guvernul marti, dupa ce autoritatile de la Atena au fost criticate mai ales pentru modul in care au gestionat criza cauzata de incendiile de vegetatie din aceasta vara, transmite Reuters. Mii de hectare de padure din Grecia au fost distruse de foc in luna august, fortand zeci de mii de oameni sa-si paraseasca proprietatile. Intr-o incercare de a reduce nemultumirea populatiei legata de raspunsul tarziu al autoritatilor la incendii, Mitsotakis, al carui guvern conservator a preluat puterea in iulie 2019, a prezentat scuze in mod public si a promis ca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

