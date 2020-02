Grecia oferă stimulente financiare cuplurilor care au copii pentru stimularea natalității Autoritațile din Grecia ofera stimulente financiare cuplurilor care au copii pentru stimularea natalitații ca urmare a declinului demografic care ar putea avea un impact sever asupra economiei, relataza cotidianul britanic The Guardian, citat de Mediafax.



Guvernul de la Atena va oferi un beneficiu financiar în valoare de 2.000 de euro pentru fiecare cuplu care va avea un copil. Beneficiul se acorda în urma previziunilor alarmante potrivit carora populația Greciei ar putae scadea cu o treime în urmatoarele trei decenii daca nu se vor lua masuri pentru creșterea numarului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

