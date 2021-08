Grecia: Numirea unui nou ministru pentru gestionarea situaţiei de după incendii Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a numit vineri un nou ministru responsabil cu recuperarea dupa dezastrele naturale, o masura menita sa dezamorseze furia in crestere asupra luptei impotriva incendiilor care au distrus mii de de hectare de padure, noteaza Reuters.



Mitsotakis si-a cerut scuze in aceasta saptamana pentru intarzierile in efortul de combatere a incendiilor, in timp ce a aparat actiunea guvernului sau si a autorizat un pachet de ajutoare de 500 milioane de euro (586,95 milioane de dolari).



Sute de case si intreprinderi au fost distruse, precum si aproximativ…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

