Administrator nou la firma lui Mustafa Tartousi

Askila Shipping are doi administratori, Clara Bratu si Ionela Sauleanu. Firma il are ca actionar unic pe Mustafa Tartousi. Afaceristul este cunoscut presei in urma scandalului plecarii lui Omar Hayssam din tara. Societatea Askila Shipping, al carei unic asociat este Mustafa Tartousi, cunoscut presei in urma… [citeste mai departe]