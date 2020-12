Grecia: Noi reglementări pentru turiști de la 1 iulie. La distracție sau în izolare, în funcție de un cod de bare Prin aceasta reglementare se pune, practic, capat procedurii de testare aleatorie a calatorilor in functie de tara de origine, care a provocat confuzie in randul turistilor in ultima perioada intrucat oamenii nu stiau daca trebuie sa petreaca o noapte la hotel pentru a fi testati sau vor fi plasati in carantina dupa ce aterizeaza pe aeroporturile din Atena si Salonic.Grecia, o tara care a fost relativ scutita de pandemia de coronavirus, cu 191 de decese raportate pana in prezent, a demarat o vasta campanie destinata relansarii turismului, sector responsabil pentru un sfert din Produsul sau Intern… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

