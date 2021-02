Grecia lovită de o furtună de zăpadă; în nordul ţării, temperaturi de -15 grade Celsius O furtuna de zapada a lovit Grecia, cu ninsori abundente si vanturi puternice, zonele cele mai afectate fiind cele din nordul si centrul tarii, relateaza dpa.



Zapada a acoperit, de asemenea, Acropola din Atena, insa nu pentru mult timp, temperaturile situandu-se in capitala in jurul valorii de zero grade Celsius, a raportat luni televiziunea publica ERT.



In nordul tarii insa, temperaturile au scazut la - 15 grade Celsius in cursul noptii si majoritatea curselor cu feribotul au fost anulate din cauza vanturilor puternice, a anuntat Garda de coasta elena.



