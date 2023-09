Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Israelului, Greciei si Ciprului s-au angajat luni sa extinda cooperarea in domeniul energetic si sa exploreze noi modalitati de a aduce in Europa gazele din estul Mediteranei, precum si sa conecteze retelele lor de electricitate, transmite Reuters. Estul Mediteranei este bogat in zacaminte de…

- Prim-ministrul Greciei a declarat joi ca tara lui va lansa drone si va instala senzori de temperatura forestiera pentru a imbunatati actiunile de preventie ale pompierilor, dupa ce a fost criticat de mai multi activisti pentru clima din cauza unui incendiu devastator care continua sa arda de aproape…

- Sute de pompieri greci se luptau luni cu un incendiu urias care a ucis cel putin 20 de persoane in ultimele 10 zile, fiind cel mai mortal incendiu de vegetatie din Europa de pana acum in aceasta vara, in timp ce valurile de caldura record declanseaza incendii pe tot continentul, potrivit Reuters, scrie…

- Incendiile fac prapad in cel puțin noua țari din jurul Mediteranei, in timp ce mii de pompieri din Europa și Africa de Nord se lupta cu flacarile aprinse de temperaturi ridicate, condiții uscate și vanturi puternice. „Nu exista un mecanism magic de aparare”, spune prim-ministrul grec, in timp ce focul…

- Recordul absolut de temperatura ar putea fi doborat saptamana viitoare Sudul Europei a fost sufocat joi de un val de caldura sever, in conditiile in care meteorologii avertizeaza ca temperaturile ar putea atinge saptamana viitoare maxime record pentru continent, relateaza Reuters și News.ro, preluate…

- Naufragiul fatal de miercuri al unei nave supraincarcate cu migranți disperați sa ajunga in Europa este doar cel mai recent caz al unui fenomen care nu iși gasește rezolvare, scriu The Guardian și Associated Press.Moartea estimata a aproximativ 500 de oameni, inecați miercuri dupa scufundarea unei ambarcațiuni…