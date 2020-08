Stiri pe aceeasi tema

- Grecia introduce o noua regula pentru turistii din Romania si Bulgaria. Astfel, in perioada 28 iulie - 4 august, cei care vor ajunge cu avionul in statul elen vor trebui sa prezinte testul la noul coronavirus, facut cu cel mult 72 de ore inainte a intra in tara.

- Grecia se pregatește sa impuna noi restricții, din cauza numarului in creștere al cazurilor de COVID 19. Guvernul de la Atena are azi o ședința extraordinara in care analizeaza evoluția pandemiei.

- Autoritațile elene au venit cu noi reguli, sambata, pentru turiști, formularele pentru deplasarea terestra sunt eliminate pana marți 14 iulie, anunța Digi24.Cine a pornit deja la drum și are formularele dejacompletate nu o sa intampine probleme. Insa pentru turiștii care vor alege saplece marți 14 iunie,…

- Presa greaca scrie ca 29 de turisti din Romania și din Bulgaria au fost confirmati pozitiv cu COVID-19 dupa testele pe care le-au facut vineri, 10 iulie, la punctul de frontiera Kulata-Promachonas. Guvernul de la Atena a decis ca, incepand de marti, toti turistii care intra in tara prin vama Kulata-Promachonas,…

- Noi reglementari decise de autoritațile elene pentru turiștii straini. Potrivit presei din Grecia, Guvernul de la Atena a decis ca, incepand de marți, toți turiștii care intra in țara prin vama Kulata-Promachonas, singurul punct de frontiera terestru deschis in acest moment, trebuie sa prezinte un test…

- Potrivit presei elene, testul nu trebuie sa fie mai vechi de 72 de ore. Aceasta masura a fost decisa intr-o ședința extraordinara de guvern si intra in vigoare din data de 14 iulie, de la ora 06.00 dimineața. Pot intra in Grecia fara acest test doar cei care fac parte din anumite categorii…

- Mai sunt aproape doua saptamani pana cand Grecia isi va redeschide frontierele pentru a primi turisti, iar 89- dintre cetatenii greci care au participat la sondaj au cerut testarea acestora, potrivit antena3.. De luni, 15 iunie, Grecia va incepe deschiderea progresiva a aeroporturilor, pe aeroporturile…

- Ministerul grec al Sanatatii anunta o crestere importanta a bilantului contaminarilor cu noul coronavirus incepand de joi - 97 de cazuri, dintre care 52 de cazuri in ultima zi, cel mai mare bilant zilnic inregistrat de la 23 aprilie. Intre cele 97 de contaminari se afla 13 sunt turisti din strainatate,…