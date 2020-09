Grecia: Guvernul afirmă că migranții au incendiat intenționat tabăra Moria pentru a șantaja autoritățile Guvernul grec afirma ca tabara de refugiați Moria de pe insula elena Lesbos a fost incendiata de catre migranți, relateaza AFP și Ekathimerini.



&"Tabara din Moria a fost incendiata de refugiați și migranți care doreau sa șantajeze guvernul sa îi transfere rapid de pe insula&" pe continent, a declarat luni purtatorul de cuvânt al guvernului grec, Stelios Petsas în cadrul unei conferințe de presa.



Tabara pentru refugiați și migranți din Moria, cea mai mare din Europa, a fost deschisa în urma cu cinci ani în perioada de vârf crizei refugiaților.



Incendiul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

