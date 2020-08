Stand up SHOW cu Teo, Victor Bara și Sergiu Mirica, la Târgu Mureș!

Teo a pornit in turneu cu cel mai nou show de Stand Up Comedy: "Ăsta-i stand up?!" Unul dintre cei mai cunoscuți artiști de stand-up comedy din România are o experiență remarcabilă pe scenă, începând de la cea de club, si până la spectacole și turnee în țară,… [citeste mai departe]