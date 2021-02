Grecia face eforturi să aducă turiştii români, după piedicile de anul trecut Dupa cozile interminabile de anul trecut, Grecia face totul sa aduca turistii romani in tara. Hotelierii din Halkidiki vor sa deconteze jumatate din testul PCR sau sa ofere servicii suplimentare in locul banilor, potrivit Mediafax. Primul pas este controlul la granite. Iar daca totul merge bine, la vara, turistii romani vor trece prin vama in maxim jumatate de ora. „Saptamana viitoare, ministrul grec al Turismului, domnul Theocharis, va discuta cu noul dumneavoastra ministru despre un acord bilateral ca sa vedem cum putem organiza intrarea mai usoara la granite”, a declarat pentru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

