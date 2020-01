Grecia emite obligatiuni pe 15 ani, o premiera dupa criza financiara Grecia a lansat o licitatie pentru obligatiuni pe 15 ani, cea mai lunga perioada pe care Grecia se imprumuta de la debutul crizei financiare din 2010, profitand de ratele scazute ale dobanzilor si de recenta imbunatatire a creditului suveran, transmit AP si Reuters.



Autoritatea pentru gestionarea datoriei publice de la Atena spera sa obtina pana la 2,5 miliarde de euro (2,75 miliarde de dolari) in prima emisiune de bonduri cu scadenta dupa 2023, anul in care se incheie pachetul de masuri adoptat de creditorii internationali pentru a atenua povara datoriei Greciei.



Sursa articol si foto: business24.ro

