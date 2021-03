Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a decis sa deschida oficial sezonul turistic pe data de 14 mai, iar turistii fie vor face dovada vaccinarii sau a anticorpilor, fie vor prezenta un test negativ si vor purta masca in toate spatiile publice, se arata intr-un comunicat de presa al Organizatiei Nationale de

- In Grupa I a Campionatului National Under 18 evolueaza trei echipe din judetul Constanta. Primul meci din Campionatul National de baschet masculin rezervat sportivilor de pana in 18 ani, editia 2021, se joaca la Constanta, sambata, 6 martie.In sala "Tomis" din Constanta au fost programate, sambata si…

- Locuitorii de pe insulele izolate grecesti au fost vaccinati anti-COVID19 in aceasta saptamana dupa ce guvernul elen a extins campania de inoculare pentru a include sate foarte mici, unele cu nu mai mult de cateva zeci de locuitori, relateaza vineri Reuters potrivit Agerpres. Multe dintre insule…