- Grecia se pregateste sa primeasca, luni, primii sai turisti straini, pentru prima data de la introducerea carantinei in martie din cauza pandemiei de Covid-19, insa zborurile cu pasageri proveniti din Marea Britanie nu vor fi autorizate, au anuntat vineri Ministerele Turismului si Sanatatii din Grecia,…

- Salariile minime in statele membre ale Uniunii Europene (UE) au variat de la 312 EUR la 2,142 EUR in luna ianuarie 2020, conform datelor Eurostat. In Romania, salariul minim este de 2.230 lei, adica, aproximativ, 460 EUR, care ne pozitioneaza mult sub media europeana. Inca de la inceputul anului,…

- Ministrul grec de externe Nikos Dendias a semnat, la Atena, împreuna cu omologul sau italian Luigi di Maio, un acord istoric privind delimitarea zonelor maritime dintre Grecia si Italia. Acordul a fost semnat pe baza UNCLOS (delimitarea zonelor maritime pe baza acordurilor bilaterale) si este…

- Miercuri, ministrul elen al Turismului, Harry Theoharis, a prezentat planul „Repornirea turismului”, in care se precizeaza ca din 15 iunie Grecia va permite intrarea turistilor, initial din tarile alese „pe criterii epidemiologice”. Mai mult, Theoharis a declarat ca turistii care vin in Grecia nu trebuie…

- Cutremur total in Uniunea Europeana. Un membru al Uniunii are mari probleme din cauza Turciei. Dupa numeroase apeluri, oficialii au luat masuri dure. Uniunea Europeana a condamnat vineri actiunile Turciei în largul Ciprului în cadrul conflictului legat de exploatarea zacamintelor…

- Guvernul liberal a adoptat miercuri, 15 aprilie 2020, prima rectificare bugetara din acest an. Cu toate ca este o rectificare inainte de timp, dar a fost obligatorie tinand cont de profundele schimbari in structura de venituri si cheltuieli ale bugetului. Premierul Ludovic Orban a estimat cu putin timp…

- Ministrul de externe spaniol Arancha Gonzalez a propus marti cresterea bugetului Uniunii Europene pentru a putea reduce efectele crizei cauzate de epidemia COVID-19, transmite Reuters. ''Probabil ar trebui sa imbunatatim fluxul de bani european, poate bugetul european ar trebui extins'',…

- Pe 27 martie, Institutul National de Sanatate Publica, in subordinea Ministerului Sanatatii, a publicat algoritmul de testare pentru COVID 19, internare si externare, cu ultima actualizare, privind situatia curenta.In vederea optimizarii activitatilor de testare pentru COVID 19, de internare si de externare,…