- Guvernul Greciei a indemnat, miercuri, Uniunea Europeana sa reanalizeze sistemul uniunii vamale cu Turcia, catalogand "fantezii imperiale" actiunile turce de explorare pentru depistarea zacamintelor de hidrocarburi in estul Marii Mediterane, informeaza Mediafax.

- Seful diplomatiei elene Nikos Dendias a trimis o scrisoare comisarului european responsabil cu extinderea, Oliver Varhelyi, cerandu-i sa examineze posibila suspendare a uniunii vamale dintre Uniunea Europeana (UE) si Turcia, a relatat marti agentia de presa greaca Ana, citata de France Presse, citata…

- Germania si Franta au denuntat, joi, noile provocari ale Turciei in estul Marii Mediterane, catalogand drept "inadmisibile" actiunile Ankarei si avertizand ca, in lipsa dialogului, Uniunea Europeana ar putea impune sanctiuni, anunța MEDIAFAX."Suntem fortati sa constatam ca exista o permanenta…

- Doua țari membre NATO se joaca, in aceste zile, cu focul, in largul Marii Mediterane. Amplificarea tensiunilor dintre Grecia și Turcia, aparute pe fondul ultimelor dispute economice din Mediterana de Est, a adus relațiile, și așa dificile, dintre cele doua țari in pragul unui nou „minim istoric”. Varianta…

- Cei 27 pregatesc sanctiuni pe care sa le impuna Turciei, in cadrul unui diferend cu Grecia in estul Marii Mediterane, iar aceste masuri ar putea fi introduse pe agenda viitorului summit UE, prevazut la 24 septembrie, potrivit diplomatiei europeana, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Aceste…

- Heiko Maas, ministrul german de Externe, a avertizat marti, în contextul tensiunilor dintre Grecia si Turcia, ca "orice scânteie" risca sa genereze "un dezastru" în estul Marii Mediterane, informeaza agentia Associated Press. "Actuala situatie din estul…

- Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a condamnat miercuri "provocarile" Turciei în estul Marii Mediterane, pledând pentru diplomatie, dar avertizând ca armata elena poate riposta în caz de necesitate, scrie Mediafax.Reactia Turciei la Acordul juridic dintre…

- Cele mai noi evenimente din estul Marii Mediterane sunt "extrem de ingrijoratoare", avertizeaza Comisia Europeana, indemnand Turcia si Grecia sa depaseasca tensiunile bilaterale, anunța MEDIAFAX."Ultimele evenimente sunt extrem de ingrijoratoare", a declarat marti dupa-amiaza Peter Stano,…