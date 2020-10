Stiri pe aceeasi tema

- Marina turca a informat ca nava de explorare Oruc Reis va fi in Mediterana de Est "din 12 pana in 20 octombrie" in zona in care s-a aflat in lunile august si septembrie, ceea ce ar putea genera tensiuni suplimentare in relatia Turciei cu Grecia, transmite AFP.

- Uniunea Europeana a cerut miercuri plecarea navei turce Yavuz, efectuind activitati de foraj in apele maritime ale Ciprului, pentru a pune capat tensiunilor din Mediterana de Est. "Recenta retragere a navei de cercetari seismice Oruc Reis este o etapa importanta care deschide calea spre un dialog semnificativ…

- Presedintele Consiliului European Charles Michel a exprimat miercuri, la Nicosia, angajamentul Uniunii Europene de a apara drepturile Ciprului in disputa sa cu Turcia privind exploatarea zacamintelor de gaz in Mediterana, relateaza AFP. Grecia si insula Cipru sunt in prima linie a disputei…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis ii cere Turciei sa puna capat „provocarilor” pentru a incepe dialogul. Șeful Guvernului de la Atena a declarat vineri ca Grecia va incepe discuții cu guvernul de la Ankara pentru a rezolva revendicarile conflictuale privind granițele maritime din Mediterana de Est,…

- ​Turcia a anunțat joi noi manevre militare în estul Mediteranei și extinderea cercetarilor sale într-o zona bogata în hidrocarburi, cu riscul de a agrava tensiunile deja mari cu Grecia, potrivit AFP.Ca semn al refuzului sau de a renunța la disputa cu Atena și susținatorii sai,…

- Presedintele Emmanuel Macron a declarat miercuri ca Franta isi va creste prezenta militara in Mediterana de Est si a solicitat Turciei sa puna capat explorarilor de gaze si petrol din apele acestei zone, care au dus la tensionarea relatiilor cu Grecia, informeaza Reuters. Liderul francez si-a exprimat…