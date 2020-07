Stiri pe aceeasi tema

- Grecia nu va accepta conditiile stricte impuse de Uniunea Europeana pentru folosirea fondului de urgenta in cadrul planului de relansare dupa pandemia de COVID-19, a declarat premierul elen Kyriakos Mitsotakis pentru Financial Times intr-un interviu publicat duminica, relateaza Reuters, citat de Agerpres.

- "Grecii s-au maturizat mult. Si vrem sa ne facem propriile reforme", a anuntat seful guvernului de la Atena. O revizuire semestriala a performantelor economice desfasurata de Comisia Europeana a fost suficienta si nu este nevoie de "conditionalitati stricte suplimentare", a insistat el. Mitsotakis…

- Propunerea franco-germana a planului de relansare european dupa criza provocata de noul coronavirus merge "in directia cea buna", a apreciat luni ministrul de externe italian Luigi Di Maio, citat de AFP.Aceasta propunere "a contribuit la orientarea dezbaterii europene in directia cea buna,…

- Planul gandit de Comisia Europeana urmeaza sa fie supus aprobarii celor 27 de state membre UE. Pentru a finanta cheltuielile menite sa redreseze economiile afectate de criza, Comisia Europeana va imprumuta de pe piata 750 miliarde euro. Reprezentantii Comisiei au propus cateva posibile taxe pentru…

- Grecia a anunțat ca va deschide sezonul turistic, care va fi mult mai scurt in acest an, și va dura doar trei luni, intre iulie și septembrie. Autoritațile elene se pregatesc pentru deschiderea sezonului estival, chiar daca acesta va fi mult mai scurt și va aduce venituri mult mai mici, decat cele preconizate…