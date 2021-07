Grecia a intrat în zona GALBENĂ. Spania, Potugalia și Olanda au intrat în zona ROȘIE. Lista actualizată Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat joi, 15 iulie 2021, Hotararea numarul 46, prin care a fost actualizata lista țarilor cu risc epidemiologic. Astfel: – in zona ROȘIE au intrat Spania, Portugalia, Olanda, Andorra, Georgia și Malaysia; – in zona GALBENA au intrat: • din zona roșie, in urma scaderii incidentei: Uruguay […] The post Grecia a intrat in zona GALBENA. Spania, Potugalia și Olanda au intrat in zona ROȘIE. Lista actualizata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a actualizat joi lista tarilor si zonelor cu risc epidemiologic ridicat. Doua schimbari importante: Grecia reintra pe lista galbena iar Spania intra pe cea rosie.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat joi, 15 iulie actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. – in zona roșie au intrat Spania, Portugalia, Olanda, Andorra, Georgia și Malaysia; – in zona galbena au intrat: din zona roșie, in urma scaderii incidentei:…

- Guvernul a actualizat joi, 15 iulie, lista tarilor cu risc epidemiologic. Spania, Olanda si Portugalia intra in zona rosie, unde se afla in continuare Marea Britanie. De asemenea, Grecia, o destinatie preferata de romani, intra in zona galbena. In lista actualizata de Comitetul Național pentru Situații…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat astazi, 15 iulie 2021, Hotararea numarul 46.CNSU a actualizat lista tarilor teritoriilor de risc epidemiologic ridicat; in zona rosie au intrat Spania, Portugalia, Olanda, Andorra, Georgia si Malaysia; in zona galbena au intrat: bull; din zona…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat astazi, 15 iulie 2021, Hotararea numarul 46. Principalele prevederi din aceasta hotarare sunt: 1) actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat; - in zona roșie au intrat Spania, Portugalia, Olanda,…

- Romania a actualizat lista țarilor/statelor cu risc epidemiologic in funcție de rata de incidența cumulata. Lista este importanta pentru persoanele care intra in țara. In funcție de aceste date, se instituie sau nu carantina. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea nr. 45 din…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat, joi seara, lista țarilor cu risc epidemiologic, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Marea Britanie continua sa ramana in zona roșie, in schimb Franța a trecut in zona galbena. Cei vaccinați contra Covid-19 nu trebuie sa stea in…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat lista masurilor de relaxare ce se vor aplica in Romania, gradual, in patru etape. Primele restricții se ridica incepand cu data de 15 mai, iar urmatoarele la data de 1 iunie, 1 iulie și 1 august. Hotararea adoptata prevede un calendar al…