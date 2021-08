Stiri pe aceeasi tema

- Zece angajati ai unui azil de batrani din Volos, Grecia, au fost suspendati luni pentru ca au refuzat sa se vaccineze impotriva noului coronavirus, in prima zi a intrarii in vigoare a legii care face obligatorie vaccinarea in aceste unitati, informeaza France Presse. Ca raspuns la raspandirea variantei…

- Cancelarul german, Angela Merkel, mizeaza in continuare pe „bunavointa” pacientilor si „publicitatea” in favoarea vaccinurilor și a anunțat marți ca Germania nu ”intentioneaza” sa impuna vaccinarea obligatorie impotriva COVID-19, potrivit France Presse, citata de Agerpres . „Nu cred ca putem castiga…

- Grecia ia noi masuri in lupta impotriva pandemiei de COVID-19. Vaccinarea anti-COVID-19 va deveni obligatorie pentru anumite grupuri profesionale. Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a facut anuntul oficial luni seara.

- Vaccinarea impotriva COVID-19 devine obligatorie in Grecia pentru ingrijitorii de la caminele de batrani si personalul sanitar din centrele publice si private in contextul in care infectiile in tara continua sa creasca, a anuntat luni premierul elen Kyriakos Mitsotakis, potrivit EFE si Reuters. Seful…

