Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe Autostrada A 1 in judetul Sibiu.evenimentul rutier a avut loc in zona km 245 pe sensul de mers Sibiu Sebes. Potrivit ISU Sibiu, la fata locului sunt mobilizate 2 ambulante SMURD, 1 autospeciala de descarcerare, 1 masina de stingere, 1 autospeciala…

- Opt persoane au fost implicate intr-un accident rutier produs pe A1, la km 245, pe sensul de mers Sibiu - Sebes, fiind activat Planul Rosu de interventie, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, conform Agerpres."ISU Sibiu intervine de urgenta pe A1 km 245 la un accident rutier…

- Șase persoane au fost ranite, iar una este incarcerata, dupa un accident petrecut pe DN 65 Slatina-Pitești, in apropierea localitații Priseaca, județul Olt, potrivit primelor informații anunțate de Centrul INFOTRAFIC al Poliției, vineri seara, 1 Decembrie.Potrivit ISU Olt, in accident au fost implicate…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 65 Slatina Pitesti, la kilometrul 63, in apropierea localitatii Priseaca, judetul Olt, s a produs un accident rutier intre trei autovehicule, soldat ndash; potrivit primelor date cu ranirea a sase persoane, una fiind…

- In localitatea Costesti a avut loc un accident rutier in care a fost implicat un autobuz, transmit reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta. In localitatea Costesti a avut loc un accident rutier in care a fost implicat un autobuz, transmit reprezentantii Inspectoratului General…

- Autoritatile din Sibiu au declansat, vineri, Planul Rosu de Interventie, dupa un accident rutier in care sunt implicate sase masini, la iesirea de pe autostrada catre Cisnadie.”ISU Sibiu intervine de urgenta la un accident rutier pe A1 la iesirea spre localitatea Cisnadie. La fata locului sunt mobilizate…

- FOTO| ACCIDENT rutier GRAV pe autostrada A3: Un barbat incarcerat dupa o coliziune intre un autotren și o autoutilitara. A fost solicitat elicopterul SMURD FOTO| ACCIDENT rutier GRAV pe autostrada A3: Un barbat incarcerat dupa o coliziune intre un autotren și o autoutilitara. A fost solicitat elicopterul…

- Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta IGSU un accident rutier a avut loc in judetul Arges, in care a fost implicat un microbuz. "Avand in vedere numarul de persoane implicate, la nivelul judetului Arges, unde a fost primit apelul de urgenta, a fost activat Planul Rosu de Interventie",…