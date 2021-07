Grav accident rutier la Drăgănești Vlașca/ Cinci persoane au murit, alte trei au fost rănite Eveniment, Video Grav accident rutier la Draganești Vlașca/ Cinci persoane au murit, alte trei au fost ranite iulie 5, 2021 06:54 Cinci persoane au murit, iar alte alte trei au fost ranite, in urma grav accident rutier produs, in noaptea de duminica spre luni, pe DN6, raza localitații Draganești Vlașca. Din primele date, in evenimentul rutier au fost implicate un microbuz in care se aflau opt persoane de cetațenie bulgara, o autoutilitara care tracta o platforma și un autotren, iar autoritațile au declanșat Planul roșu de intervenție, avand in vedere numarul mare de victime. Potrivit unor… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

