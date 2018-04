Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit, iar alte patru persoane au fost ranite, duminica dimineata, dupa ce masina in care se aflau, care circula cu viteza foarte mare, s-a rasturnat pe autostrada A1, intre Timisoara si Arad. O coloana de masini de 4 kilometri s-a format pe autostrada, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accidentul s-a produs pe autostrada Timișoara – Arad, in zona localitații Orțișoara. Tanarul de 18 ani, impreuna cu alte patru persoane, circula dinspre Timișoara spre Arad, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului. Mașina scapata de sub control s-a rasturnat apoi in afara…

- Accidentul rutier a avut loc, duminica dimineata, pe autostrada A1, intre Timisoara si Arad, in apropierea localitatii Ortisoara, din judetul Timis.Seful Biroului Autostrada A1 Deva – Nadlac, comisarul sef Valentin Burta, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca o masina in care se aflau…

- O persoana a murit, iar alte patru persoane au fost ranite, în aceasta dimineața, dupa ce mașina în care se aflau, care circula cu viteza foarte mare, s-a rasturnat pe autostrada A1, între Timișoara și Arad. O coloana de mașini de 4 kilometri s-a format pe autostrada. Accidentul…

- O persoana a murit, iar alte patru persoane au fost ranite, în aceasta dimineața, dupa ce mașina în care se aflau, care circula cu viteza foarte mare, s-a rasturnat pe autostrada A1, între Timișoara și Arad. O coloana de mașini de 4 kilometri s-a format pe autostrada. Accidentul…

- Un barbat si-a pierdut viata, iar alte cinci persoane, intre care si doi copii, au fost ranite intr-un accident care a avut loc duminica seara, pe DN 7, intre orasele Deva si Simeria, dupa ce o masina a intrat pe contrasens si a colizionat cu un autoturism care circula regulamentar. Din primele cercetari…

- Doua persoane au fost la un pas de tragedie, dupa ce s-au rasturnat cu autoturismul in afara carosabilului și s-au oprit in vegetația de pe marginea drumului. Accidentul rutier a avut loc astazi, in jurul orei 15.00, la ieșirea din localitatea timișeana Șag. Șoferul autoturismului circula pe E70, moment…

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineata in judetul Timis. Trei persoane au fost ranite si au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau a intrat in plin intr-un TIR. Accidentul a avut loc pe drumul national care leaga Timisoara de Deva, pe raza localitatii Cosava. Soferul unui Audi, in…