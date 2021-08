Grav accident feroviar în Cehia: Două trenuri de pasageri s-au ciocnit frontal. Sunt morți și zeci de răniți Doua trenuri s-au ciocnit frontal marți dimineața in localitatea Domazlice din Cehia, potrivit portalului local Novinky . Cel puțin doi pasageri au murit, alți șapte sunt in stare grava, iar 31 au suferit rani mai ușoare. Un tren expres facea legatura Munchen – Praga, iar cel de-al doilea era o cursa locala de pasageri Pilsen – Domazlice, potrivit sursei citate. Potrivit primelor informații, conductorul unuia dintre trenuri nu a respectat culoarea roșie care ii interzicea continuarea deplasarii. Forțele de salvare acționeaza cu patru elicoptere la fața locului. The post Grav accident feroviar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit si alte 40 de persoane au suferit rani dupa ce doua trenuri de pasageri s au ciocnit frontal, in Cehia, conform Reuters. Accidentul a avut loc in jurul orei 09.00 ora Romaniei , in apropierea orasului Milavce, aflat la 140 kilometri sud vest de capitala Praga. Patru persoane ranite…

- Doi oameni au murit si mai mult de 40 au fost raniti dupa ce un tren expres si un alt tren a intrat in coliziune pe linia de cale ferata dintre Pilsen si Munchen (Bavaria), miercuri dimineata, potrivit Reuters.

- Doua trenuri s-au ciocnit miercuri dimineața, in jurul orei 08.00, in apropierea orașului ceh Pilsen. In urma impactului, peste 40 de persoane au fost raniți și doua și-au pierdut viața, potrivit DW. Trenul facea legatura Munchen – Praga, iar cel de-al doilea era o cursa locala de pasageri Pilsen –…

- Carnagiu pe calea ferata, in Cehia! Cel putin doi oameni au murit si alti 40 au fost raniti, miercuri dimineața, in urma ciocnirii a doua trenuri de pasageri. Tragedia feroviara a avut loc in satul Milavce, langa orașul Domazlice, la granița de vest a Cehiei, intr-o zona impadurita. Pana in prezent…

- Doua trenuri au intrat in coliziune pe linia de cale ferata dintre Pilsen si Munchen (Bavaria), in aceasta dimineata. Interventia serviciilor de urgenta este in desfasurare, primele estimari fiind de cel putin 50 de raniti, potrivit Biziday.

- UPDATE: Bilanțul victimelor crește la peste 40 de persoane. Pana in acest moment sunt raportate 2 decese in urma accidentului feroviar. La fața locului a fost trimis și un elicopter.Situația este grava, anulez intregul program și sunt in drum spre locul accidentului", a declarat ministrul Transporturilor…

- Doua trenuri de pasageri s-au ciocnit frontal, in Cehia. UPDATE: Bilanțul victimelor crește la peste 40 de persoane. Pana in acest moment sunt raportate 2 decese in urma accidentului feroviar. La fața locului a fost trimis și un elicopter. Situația este grava, anulez intregul program și sunt in drum…

- Accidentul a avut loc marți dimineața in localitatea Domazlice din Cehia, potrivit portalului local Novinky. Doua trenuri cu pasageri s-au ciocnit frontal, iar o parte dintre vagoane au deraiat. Cel puțin doi pasageri au murit. Mai mulți pasageri sunt in stare grava. O parte au fost deja transprtați…