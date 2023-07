Grâul nu se oprește din scumpit Preturile graului au crescut joi, pentru a trei zi consecutiv, dupa ce Rusia a amenintat ca va trata navele care se indreapta spre porturile ucrainene drept transportatori de marfuri militare, adancind temerile legate de o criza globala a securitatii alimentare, transmite CNBC. Cel mai activ contract pentru grau tranzactionat la Chicago Board of Trade a fost tranzactionat in crestere cu aproximativ 1,4%, la 737,6 centi pe busel, atingand un maxim al ultimelor trei saptamani. In sedinta precedenta contractul a urcat cu 8,5%, cel mai mare castig zilnic consemnat in mai bine de un an, pe fondul tensiunilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile la grau au crescut joi pentru a trei zi consecutiv, dupa ce Rusia a amenintat ca va considera ca navele care se indreapta spre porturile ucrainene drept transportatori de marfuri militare, adancind temerile legate de o criza globala a securitatii alimentare, transmite CNBC, potrivit News.ro.Cel…

- Cel mai activ contract pentru grau tranzactionat la Chicago Board of Trade a fost tranzactionat in crestere cu aproximativ 1,4%, la 737,6 centi pe busel, atingand un maxim al ultimelor trei saptamani. In sedinta precedenta contractul a urcat cu 8,5%, cel mai mare castig zilnic consemnat in mai bine…

- Luni (17 iulie), Josep Borrell, șeful politicii externe a UE, și Charles Michel, președintele Consiliului UE, au condamnat decizia Rusiei de a nu prelungi acordul privind exporturile de cereale din Marea Neagra. Rusia a incetat luni participarea la acordul vechi de un an, negociat de ONU, care permite…

- Ultimele lovituri puternice ale Rusiei asupra Ucrainei sunt „probabil o replica la summit-ul NATO de la Vilnius și un semnal ca acordul cerealelor de la Marea Neagra este in pericol”, susține Institutul pentru Studierea Razboiului, in cea mai recenta actualizare.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos,…

- Forțele ucrainene continua operațiunile de contraofensiva in cel puțin patru zone ale frontului, apreciaza analiștii de la Institutul pentru Studiul Razboiulu i in evaluarea de sambata, 10 iunie. Forțele armate ucrainene au obținut noi caștiguri in jurul Bahmut și in vestul Donețkului, susține ISW.…

- Operatiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei este „foarte dificila”, dar va continua, a informat agentia de presa Tass, citand declaratii ale purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru un post de televiziune bosniac, informeaza Reuters. Rusia a reusit sa deterioreze grav masina…

- Operațiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei este „foarte dificila”, dar va continua, a informat miercuri agentia de presa Tass, citand declaratii ale purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru un post de televiziune bosniac, informeaza Reuters. Rusia a reusit sa deterioreze grav…

- Forțele ruse folosesc noi tactici pentru a complica capacitatea apararii aeriene ucrainene de a detecta rachete rusești. Forțele ruse au efectuat patru lovituri cu rachete Kalibr asupra orașului Mykolaiv pe 27 aprilie, iar surse ucrainene au raportat ca forțele ruse au direcționat rachetele folosind…