Stiri pe aceeasi tema

- ISU (Inspectoratul pentru Situații de Urgența) Arad anunța ca pompierii sunt solicitați pentru stingerea unui incendiu izbucnit in incinta unei societați comerciale din municipiul Arad,... The post Incendiu in cladirea Astra Rail Greenbrier appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș” anunța un accident rutier in care a fost implicat un autoturism, intre localitațile Santana și Zimandu Nou. Intervin... The post Una dintre victimele accidentului dintre Santana și Zimandu Nou este gravida și doctorii incearca sa o resusciteze…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș” anunța un accident rutier in care a fost implicat un autoturism, intre localitațile Santana și Zimandu Nou. Intervin... The post Accident intre Santana și Zimandu Nou. Una dintre victime, in varsta de 30 de ani, a fost transportata in stare grava…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș” anunța un accident rutier in care a fost implicat un autoturism, intre localitațile Santana și Zimandu Nou. Intervin... The post Accident intre Santana și Zimandu Nou appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența anunța ca in acest moment se intervine cu patru autospeciale de stingere și o autospeciala SMURD la un incendiu in... The post Incendiu in municipiul Arad. Ard doua case in Gradiște, pe strada Tismana appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Arad anunța ca Detașamentul de Pompieri Arad a intervenit in aceasta dimineața pentru stingerea unui incendiu la o anexa... The post Magazie cu rumeguș, in flacari din cauza unei țigari aprinse aruncata la intamplare appeared first on Special Arad · ultimele…

- Cu prilejul zilei de 1 decembrie – Ziua Naționala a Romaniei, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ,,Vasile Goldiș” al județului Arad a avut... The post Avansari in grad și depunerea juramantului militar de Ziua Naționala a Romaniei, la ISU Arad appeared first on Special Arad · ultimele…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Arad a anunțat ca intervine – la aceasta ora – cu toate autospecialele din dotare pentru stingerea unui incendiu... The post VIDEO. Incendiu la un bloc pe strada Cocorilor. ISU Arad intervine cu toate autospecialele din dotare appeared first on Special…