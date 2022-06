Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a declarat, vineri, pentru StartupCafe.ro, ca are in vedere posibilitatea de a identifica fonduri europene pentru o eventuala suplimentare parțiala a Masurilor 1 și 2 din schema de granturi de capital de lucru pentru fermieri și antreprenori din sectorul agro-alimentar, dar nu poate face o promisiune in acest sens.