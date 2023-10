Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a comunicat, miercuri, la solicitarea StartupCafe.ro, stadiul actual al procesului de evaluare a celor 7.188 de cereri de finanțare depuse de firmele romanești pentru granturile PNRR de cate 20.000-100.000 de euro din Programul pentru Digitalizarea…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest spune, marți, intr-un comunicat transmis StartupCafe.ro, ca toate proiectele eligibile pe care le vor depune microintreprinderile, in cadrul celor doua apeluri in valoare totala de 36,33 milioane de euro programate sa se deschida din 1 noiembrie 2023, „vor…

- ”Peste 200 de milioane de euro au de primit orasele mici din Romania pentru a putea finaliza la timp proiectele finantate din Programul Operational Regional 2014–2020. In cazul in care acesti bani nu se primesc pana la finalul anului in curs, zeci de santiere din intreaga tara risca sa fie abandonate,…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a ramas fara bani in buget pentru a plati o serie de beneficiari care au implementat proiecte, iar acum MIPE se vede nevoit sa ceara 70 de milioane de lei din Fondul de rezerva la dispoziția Guvernului.

- Social Peste 100 milioane euro pentru “Comunitați de seniori” / Primul apel finanțeaza proiecte din regiuni mai puțin dezvoltate, printre care și Sud Muntenia august 16, 2023 13:25 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a deschis in data de 10 august a.c. doua apeluri de proiecte “Comunitați…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene va deschide in data de 10 august 2023 doua apeluri de proiecte "Comunitati de seniori", finantate in cadrul Programului Incluziune si Demnitate Sociala. Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene va deschide in data de 10 august 2023 doua apeluri…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat, vineri, oficial, perioada in care organizațiile și instituțiile care vor sa fie administratori de schema de granturi vor putea sa-și depuna proiectele mari, de pana la 3 milioane de euro fiecare, prin care se vor acorda granturi de maximum…

- La o zi dupa o intalnure avuta de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu Asociația Municipiilor din Romania, in care entitatea guvernamentala anunța ca va plati datoriile pe care le are fața de primarii la proiectele din fonduri europene pana in septembrie, Primaria Timișoara anunța astazi…