- Renumitul jurnalist american Grant Wahl a murit in Qatar, dupa ce s-a prabusit in timp ce transmitea de la Cupa Mondiala, starnind un val de soc si nemultumire in lumea sportului, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Naționala Portugaliei a invins echipa Elveției cu scorul de 6-1 (2-0) in ultimul meci al optimilor turneului final al Cupei Mondiale din Qatar. Intalnirea a avut loc pe Stadionul National din Lusail.

- Administrația Biden a aprobat marți o vanzare de armament in valoare de 1 miliard de dolari catre Qatar, intr-o tranzacție dezvaluita in timpul pauzei meciului cheie al Cupei Mondiale de fotbal 2022 de la Doha dintre Iran și Statele Unite, transmite AP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Stadionul Wembley din Londra a fost luminat, vineri, in culorile curcubeului in sprijinul comunitatii LGBTQ+, inaintea meciului dintre Anglia si Statele Unite (0-0), la Cupa Mondiala din Qatar. Anglia este una dintre cele sapte natiuni europene care au renuntat sa mai poarte banderola cu sloganul „One…

- Nadia Nadim, o fotbalista care joaca pentru naționala Danemarcei, a dezvaluit ca a fost nevoie sa paraseasca studioul unde comenta partida Danemarca-Tunisia de la Cupa Mondiala 2022 din Qatar dupa ce a aflat in timpul meciului ca mama ei a murit, informeaza The Guardian.