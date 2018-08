Gramul de aur, picaj. Cursul BNR

Cursul BNR Valoarea gramului de aur a avut la 154,2391 lei. In luna iulie, ajunsese chiar la 166 de lei.

Cursul BNR Noua lira turceasca este, in continuare scazuta, la 0,6588 lei.

Cursul BNR Euro a ajuns la valoarea de 4,6445.

Cursul BNR Francul Elvețian, dupa o perioada in care a picat sub 4 lei, are valoare de 4,0782. Dolarul american are o valoare mai mica decat Francul, de 4,0077 lei.

Cursul BNR Lira sterlina a scazut la 5,1663.

Cursul BNR Toate aceste valori, comunicate astazi de BNR, sunt valabile pentru toate tranzacțiile de maine.