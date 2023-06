Stiri pe aceeasi tema

- In urma fenomenelor meteorologice periculoase COD PORTOCALIU de viituri și torenți in Bazinul Hidrografic „Criș Alb” in zona localitații Buceava Șoimuș s-a produs o viitura... The post (Foto) Viitura a inundat doua sate, in județul Arad, in zona localitații Buceava Șoimuș. Patru persoane au fost salvate…

- Ministrii liberali si social-democrati prezenti la negocierile cu sindicatele din educatie au cerut o pauza pentru a discuta intre ei, spun sursele citate de Realitatea PLUS. Putem spune ca vorbim despre o sedinta restransa in interiorul unei alte sedinte. Se asteapta declaratii din moment in moment,…

- Tarile occidentale continua un scenariu de escaladare, iar Moscova isi va tine cont de planurile lor de a trimite avioane F-16 in Ucraina, a declarat, sambata, pentru TASS, Alexander Grusko, adjunct al ministrului de Externe al Rusiei."Putem vedea ca tarile occidentale continua un scenariu de escaladare,…

- Cand vine vorba despre experiența culinara din Tulcea, orașul situat la poarta de intrare in Delta Dunarii, ne intampina cu o varietate impresionanta de restaurante și localuri, unde putem savura preparate tradiționale și internaționale. Indiferent daca ești turist sau locuitor al orașului, Tulcea te…

- Nicoleta Ionița, prin Asociația Give&Help, și-a propus ca și in 2023 sa duca alți 50 de copii dambovițeni proveniți din medii vulnerabile in poate prima și singura lor excursie. Este deja un obicei al sau și al oamenilor care-i sunt aproape sa organizeze astfel de excursii inca din 2019. In acest an,…

- Cetatea Soroca și-a inchis porțile pentru toți vizitatorii pana in luna noiembrie 2023. Din luna mai a inceput a doua etapa de restaurare a fortareței medievale, iar sorocenii și oaspeții nu vor putea intra in ea, ca sa nu fie puși in pericol, informeaza responsabilii de la Cetatea Sorocii.

- Premierul Nicolae Ciuca anunta ca s-au inceput demersurile pentru majorarea tichetelor de masa pentru angajati la 40 de lei, masura urmand sa se aplice de la 1 iulie, informeaza AGERPRES . ”Se incheie o saptamana cu decizii importante pentru dezvoltarea Romaniei. Am inceput demersurile pentru a majora…

- Norocul ține cu Romania la handbal masculin! Am dat peste o grupa accesibila in preliminariile EURO, iar in plus de asta suntem ajutați și de rezultatele indirecte. Trupa lui Pascual a cedat pe teren propriu cu Austria, scor 35-30, dar se poate califica in continuare la Euro 2024 si cu patru infrangeri…