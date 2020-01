Stiri pe aceeasi tema

- La doar 18 ani, Billie Eilish a reusit sa cucereasca si premiul Grammy la categoria cel mai bun album, duminica seara, in cadrul celei de-a 62-a gale Grammy, eveniment organizat la Los Angeles. Adolescenta s-a impus cu albumul sau "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". La aceasta categoria au mai…

- Billie Eilish a primit trofeul pentru piesa anului, ”Bad Guy”, la cea de-a 62-a ediție a premiilor Grammy, intr-o gala care se desfașoara duminica noapte la Staples Centre in Los Angeles, relateaza mediafax.Cantareața care a adunat șase nominalizari la actuala ediție a premiilor Grammy a caștigat…

- Artista spaniola Rosalia si vedeta cubanezo-americana Camila Cabello vor canta live la viitoarea gala a premiilor Grammy, unde ambele sunt nominalizate alaturi de alti artisti precum Ariana Grande, Taylor Swift, Billie Eilish, Jonas Brothers si Lana del Rey, relateaza EFE, potrivit Agerpres. Organizatorii…

- Cantareata si actrita Demi Lovato a anuntat marti ca va sustine un recital la editia de anul acesta a premiilor Grammy, care se va desfasura pe 26 ianuarie la Los Angeles, in prima sa reprezentatie live dupa supradoza din 2018 in care era sa-si piarda viata, relateaza EFE. Ea va imparti…

- Ariana Grande va canta la gala Grammy care va avea loc pe 26 ianuarie, la Los Angeles, si pe scena careia vor urca si Lizzo, Billie Eilish, Aerosmith, Blake Shelton si Gwen Stefani, potrivit news.ro.Cantareata, nominalizata la cinci categorii ale premiilor acordate de Recording Academy, a…

- Taylor Swift a fost starul serii, duminica, la gala American Music Awards (AMA) de la Los Angeles, care recompenseaza in fiecare an succesul in randul consumatorilor de muzica, potrivit news.ro.Cantareata a castigat sase noi trofee, intre care "Artistul deceniului" si "Artistul anului", in…