GRAFICE Românii, pe primul loc în UE la utilizarea de SIM-uri fără roaming, în ciuda eliminării acestor tarife Utilizarea datelor mobile în timpul calatoriilor în UE a crescut de zece ori fața de anul precedent introducerii în iunie 2017 a roamingului la tarifele de pe piața naționala, așa numitul Regulament UE "Roaming la tarife ca acasa", arata cele mai recente date ale Comisiei Europene. Traficul de voce și date a crescut și în România, dar este de remarcat ca în primul trimestru din acest an, ne situam pe primul loc în UE la numarul de utilizatori care foloseau SIM-uri fara roaming, 48% din totalul utilizatorilor, în creștere de la 21% în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Uniunea Europeana, 3,6% dintre persoanele de 16 ani si peste au raportat in 2018 nevoi nesatisfacute in domeniul examinarii sau tratamentului medical, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cel mai ridicat procentaj de cetateni cu nevoi medicale nesatisfacute…

- Flota aeriana a Romaniei este compusa din 62 de avioane, adica 0,9% din flota UE, arata datele publicate vineri de Eurostat, cu ocazia zilei internationala a aviatiei civile (ONU).In 2007, companiile de transport aerian din Uniunea Europeana (UE) aveau in anul 2017 o flota compusa din 6.711 avioane…

- Intre prima jumatate a anului 2018 si prima jumatate a anului 2019, cele mai semnificative scaderi ale pretului gazelor naturale pentru gospodarii, exprimat in moneda nationala, s-au inregistrat in Danemarca (minus 1,7%), Ungaria (minus 1,6%) si Austria (minus 1,3%), iar cel mai semnificativ avans…

- Cehia a revenit de la 0-1 si a castigat cu 2-1 meciul care lamureste lucrurile in Grupa A cu o etapa inainte de final. Rezultatul ii avantajeaza pe "tricolori", care au practic asigurat un loc in play-off-ul din Liga Europa, in cazul in care nu vor obtine calificarea directa, pentru care au nevoie…

- In ce țari traiesc cei mai fericiți europeni. In Romania, mai puțin de jumatate din locuitori declara ca se simt bine Belgia, Olanda si Austria au cei mai fericiti oameni din Uniunea Europeana, la polul opus fiind Letonia, Bulgaria, Croatia, Lituania, Grecia si Romania, arata datele unui sondaj publicat…

- Potrivit Oficiului European de Statistica, cele șapte state europene supuse riscului de saracie și excluziune sociala sunt Bulgaria (32,8%), Romania (32,5%), Grecia (31,8%), Letonia (28,4%), Lituania (28,3%), Italia (27,3%) si Spania (26,1%), scrie Mediafax. Cele mai reduse niveluri ale acestui…

- BIFE SIM a avut loc intre 12 si 15 septembrie, fiind organizat de Romexpo impreuna cu Asociatia Producatorilor de Mobila din Romania si Camera de Comert si Industrie din Romania. Aceasta a avut loc in Pavilioanele B1 si B2 si au participat peste 230 de comapanii romanesti si internationale din tari…

- Principalul motiv pentru cetatenii din Uniunea Europeana care lucrau anul trecut in regim part-time era ca "nu si-au gasit un loc de munca cu norma intreaga" (26%), urmat de "ingrijirea copiilor sau a persoanelor aflate in incapacitate" (24%), arata datele publicate miercuri de Oficiul European de…