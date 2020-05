GRAFIC: Câte teste de coronavirus face România pe zi și cât la sută dintre ele ies cu rezultat pozitiv In cea mai prolifica zi, Romania a procesat aproape 16.700 de teste, și a raportat doar 2,17% rezultate pozitive. In ultima saptamana, insa, media zilnica a testelor a fost in jur de 6.400. In total, de la debutul pandemiei in țara noastra au fost efectuate peste 205.000 de teste, punand țara noastra oarecum inaintea altor state din zona noastra de Europa. Privind perioada ultimelor 30 de zile, sau chiar și a ultimelor doua saptamani, Romania pare departe de capacitatea de testare de 15.000 de teste pe zi pe care o invoca autoritațile. Intr-o serie de grafice realizate pe platforma Graphs.ro… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cea mai prolifica zi, Romania a procesat aproape 16.700 de teste, si a raportat doar 2,17- rezultate pozitive. In ultima saptamana, insa, media zilnica a testelor a fost in jur de 6.400. In total, de la debutul pandemiei in tara noastra au fost efectuate peste 205.000 de teste, punand tara noastra oarecum…

- Primele rezultate ale testelor din SUA cu Remdesivir, un medicament antiviral dezvoltat pentru a combate Ebola, arata o rata semnificativa de vindecare pentru pacienții infectați cu noul coronavirus. Este o informație publicata de ABC și The Guardian, dar și de alte publicații cu specific medical.…

- 17.04.2020 - Bilanțul imbolnavirilor cu coronavirus a ajuns in Romania la 8.067, in ultimele 24 de ore fiind confirmate alte 360 noi cazuri, potrivit datelor publicate vineri de Grupul de comunicare strategica. Numarul pacienților vindecați și externati este de 1.508. Rata de infectare cu noul coronavirus…

- Dupa 48 de zile de la primul caz confirmat de coronavirus, Romania se afla mult mai jos pe graficul imbolnavirilor decat se regaseau majoritatea țarilor vest-europene in același moment. Același lucru e valabil și in cazul deceselor confirmate, arata o analiza realizata de jurnaliștii de la Hotnews.ro.…

- In tara, vremea va fi calduroasa si instabila. Cerul va fi variabil, cu unele innorari temporare in cursul serii cand vor cadea averse, insotite de descarcari electrice, in sud, est si la munte. Vantul va sufla slab pana la moderat, cu unele intensificari de scurta durata. Temperaturile minime se vor…

- Pana marți la amiaza in Romania au fost confirmate peste 2.240 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Institutul Național de Sanatate Publica, la decizia Grupului de Comunicare Strategica, nu mai publica harta cazurilor pe județe, insa pune la dispoziția publicului date despre situația…

- Ziarul Unirea Noile cazuri de coronavirus din Romania, raportate diferit: Testarile pozitive vor fi anuntate o singura data pe zi Modul de raportare a noilor cazuri de infectare cu coronavirus in Romania schimbata din nou de autoritați. Potrivit unui anunt al Grupului de Comunicare Strategica, testarile…

- Spania inregistreaza o crestere masiva a cazurilor de coronavirus si a devenit al patrulea focar din Europa, cu 35 de morti si 1600 de cazuri confirmate. S-au luat masuri speciale pentru a limita epidemia: au fost interzise o parte din manifestarile populare, cum ar fi meciurile de fotbal.