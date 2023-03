Stiri pe aceeasi tema

- Reforma mult promisa a Educației vrea sa ii pregateasca pe copii pentru viața. Educația financiara, rutiera, cea pentru sanatate ori gandire critica sunt cateva dintre disciplinele care s-ar putea regasi in orar. Nu suna rau, spun elevii și profesorii, insa este greu de pus in practica. Abia se gasesc…

- Conform credinței populare numaratoarea babelor se incheie pe 9 martie. Ținandu-se cont de mataniile și daniile facute de comandantul dde județ și auto-promovate pe Facebook, anul 2023 consemneaza lansarea celei de X-a babe, dedicata lui Ionel Arsene. Astfel, pe 10 martie, acesta așteapta sa primeasca…

- Conform unui studiu realizat de Institutul de Economie Mondiala al Academiei Romane, tara noastra are cel mai redus nivel de alfabetizare economica din Europa. Mai exact, rezultatele studiului arata ca 9 din 10 romani nu au abilitati de calcul a ratei dobanzii, de diferentiere intre valorile nominale…

- Jurnalistul specializat pe economic Daniel Ionașcu explica pentru Școala 9 modul in care se imparte bugetul și catre ce se duce, de fapt, grosul banilor: pensii și salarii. Sistemul educațional are alocat pentru anul acesta 2,1% din PIB. Este al 12-lea an consecutiv in care invațamantul nu primește…

- Unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori de succes din Republica Moldova, Ceslav Ciuhrii, a vorbit intr-un interviu pentru emisiunea lui Dumitru Ciorici, Playground, de ce nu crede in criptovaluta și de ce este importanta educația financiara a copiilor. Ciuhrii considera criptovaluta o idee buna,…

- ”Aniversam astazi implinirea a 140 de ani de la infiintarea Bursei din Bucuresti, intr-un context in care, in arhitectura financiara a Romaniei, piata de capital devine tot mai importanta, iar Bursa de Valori Bucuresti reprezinta institutia de referinta. Am acordat cu incredere Inaltul Patronaj acestui…