- Populatia trebuie sa stie sa investitiile pe piata de capital sunt mult mai atractive, in conditiile in care dobanzile bancare nu mai sunt la fel de substantiale ca in trecut, a declarat luni, la evenimentul de listare pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a dezvoltatorului imobiliar One United Properties,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) merge in directia buna si isi indeplineste tot mai bine rolul de a asigura finantarea cu capital a companiilor romanesti, a declarat, luni, presedintele BVB, Radu Hanga, la evenimentul de listare a actiunilor dezvoltatorului imobiliar premium One United Properties.…

- Actiunile Agroland Agribusiness au intrat marti la tranzactionare pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), fiind a doua companie din cadrul grupului Agroland care se listeaza la bursa. "E un moment de fiecare data onorabil si important pentru noi sa primim o noua companie la bursa. Este a 10-a…

- ”Valoarea de piata a companiilor locale listate pe piata principala a BVB a depasit nivelul atins inainte de declansarea pandemiei de coronavirus. Astfel, capitalizarea societatilor romanesti prezente pe segmentul principal al bursei de la Bucuresti a ajuns la aproape 120 de miliarde lei, echivalentul…

- Investitorii prezenti la Bursa de Valori Bucuresti si-au intensificat activitatea de tranzactionare in luna mai, ceea ce a condus la cresteri ale valorilor medii zilnice pe toate tipurile de instrumente financiare cu 137% comparativ cu luna aprilie, informeaza BVB, printr-un comunicat. Pe segmentul…

- Economistul laureat al Premiului Nobel pentru Economie Robert Shiller este îngrijorat ca se formeaza o bula în cadrul unora dintre cele mai în voga domenii, relateaza CNBC.Acesta este îngrijorat în special de sectorul imobiliar, bursa și criptomonede, domenii în…

- Sustinem un demers prin care vrem sa introducem sistemul de retinere la sursa a taxelor pentru castigurile de capital, cu scopul de a creste semnificativ participarea populatiei la piata de capital, a declarat, marti, intr-o videoconferinta de specialitate, Adrian Tanase, director general al Bursei…

- Reprezentanti din partea Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT), Bursei de Valori Bucuresti (BVB) si Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) participa, marti, in cadrul unei videoconferinte de specialitate cu tema…