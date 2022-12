Stiri pe aceeasi tema

- O gradina zoologica suedeza a fost nevoita sa ucida trei dintre cimpanzeii sai dupa ce acestia au evadat din incinta lor, situatia fiind inca scapata de sub control joi, potrivit parcului zoologic, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Trei cimpanzei au fost impuscati mortal, iar un al patrulea a fost ranit, dupa ce au evadat de la o gradina zoologica din Suedia. Furuviksparken sustine ca a fost nevoita "in mod tragic" sa recurga la aceasta solutie, intrucat primatele reprezentau un pericol pentru public. Un al cincilea cimpanzeu…

- Mahale, a avut probleme la nastere, iar veterinarii au fost nevoiti sa-i faca cezariana pentru a o ajuta sa-l nasca pe Kucheza. Puiul nu respira insa bine, avea un nivel mic al oxigenului, asa ca a fost dus la spital pentru a fi tratat de specialisti. Dupa o despartire de aproape 48 de ore, puiul i-a…

- Cinci lei au declanșat o situație de urgența la o gradina zoologica din Sydney, Australia, dupa ce au evadat din incinta lor. Animalele - un adult și patru pui - au fost vazute plimbandu-se in afara țarcului lor. Gradina zoologica a fost inchisa și un pui a trebuit sa fie tranchilizat, dar toți leii…

- La aproape o saptamana de la evadarea spectaculoasa a reptilei de la o gradina zoologica suedeza, o cobra regala a reusit sa scape din nou dupa ce personalul o localizase in interiorul unui zid, au anuntat vineri autoritatile, transmite AFP.

- Avem de toate. Centuri ocolitoare, tunel pe sub Gutai, parcari sub/supraterane in Baia Mare. Iar acum a aparut la orizont proiectul amenajarii unui Dino Park intr-un oraș din Maramureș. Inițiativa este laudabila, nu comentam, dar sa nu ramana la stadiul de inițiativa, la fel ca gradina zoologica pe…

- Cei doi nou-nascuti, un mascul si o femela, au venit pe lume pe 17 iulie si vor mai ramane "timp de cateva saptamani la adapost alaturi de mama lor, Mambo", a precizat edilul, intr-un comunicat citat de AFP și preluat de Agerpres."Suntem intr-adevar incantati, este pentru prima data cand avem o nastere…

- Doi pui de panda rosu, o specie amenintata, s-au nascut in iulie la gradina zoologica din Lille, in nordul Frantei, si au in prezent o stare buna de sanatate, a anuntat joi primaria orasului, proprietara stabilimentului, informeaza AFP. Cei doi nou-nascuti, un mascul si o femela, au venit pe lume pe…