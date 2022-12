Stiri pe aceeasi tema

- In luxuriantele sere ale Gradinii Botanice Nationale din Kiev, personalul se lupta sa salveze o colectie de plante tropicale cu o vechime de zeci de ani, dupa ce lunile de atacuri repetate ale armatei ruse asupra retelei electrice a Ucrainei au dus la pene de curent, amenintand alimentarea cu energie…

- „Asta cu gardurile este o prostie pentru cine crede. Niciodata un gard nu va ține un om. Nu poate o cușca sa țina un om inauntru decat daca e bine pazita de oameni.Sa faca gard Bulgaria cu cine? Pentru ca intra o parte dintre migranți, dar majoritatea intra prin Grecia. Grecia este țara Schengen. Sa…

- Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, care de mai bine de opt luni ezita sa condamne agresiunea violenta a Rusiei a lui Vladimir Putin impotriva Ucrainei, au fost luați joi, 3 noimebrie, la rost, in prima ședința a Legislativului, de parlamentarul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS),…

- Cotatiile futures la grau au scazut marti, dupa ce anterior au atins cel mai ridicat nivel din ultimele doua saptamani, in conditiile in care exporturile de grau ale Ucrainei au continuat, in pofida deciziei Rusiei de a se retrage din acordul ce asigura exportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagra,…

- La opt luni de la invadarea Ucrainei, Rusia sustine ca aceasta tara ar intentiona folosirea unei bombe murdare, adica un dispozitiv incarcat cu explozibil conventional dar si cu material radioactiv. Acuzatia a fost respinsa atat de Ucraina cat si de aliatii sai occidentali.

- ”Peste 150 de angajati ai centralei au fost luati prizonieri” de la inceputul invaziei Ucrainei de catre Rusia, la 24 februarie, declara AFP Petro Kotin. ”Unii (dintre acesti prizonieri) au fost eliberati ulterior, dar exista unii despre care soarta carora nu stin mimic”, declara directorul Energoatom.…

- Ucrainenii care ajuta la desfasurarea referendumurilor pentru unirea cu Rusia din teritoriile ocupate de ruși vor fi acuzati de tradare, a avertizat consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoleak, citat marti, 27 septembrie, de Reuters și Agerpres . Intr-un interviu acordat ziarului elvetian Blick…