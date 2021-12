GRACEY a lansat cover-ul 2000 Miles

Stiri pe aceeasi tema

- Nathan Evans a lansat proiectul de Craciun “Merry Christmas Everyone”, care contine 3 piese noi: “Driving Home For Christmas”, “Auld Lang Syne” si “Merry Christmas Everyone”. Primul turneu din Regatul Unit va incepe pe 16 decembrie, iar Nathan va sustine 7 spectacole in 6 orase. Dupa un an extraordinar…

- Legendara trupa ABBA a lansat prima melodie cu tematica de Craciun. Piesa este inclusa pe cel mai nou album al formatiei suedeze, intitulat "Voyage", care se afla pe locul intai in 18 țari, inclusiv in Marea Britanie.

- ABBA a lansat Little Things, prima melodie cu tematica de Craciun a legendarei trupe suedeze, in format single pe CD, informeaza vineri, 3 decembrie, DPA.Videoclipul cantecului, lansat vineri, prezinta un grup de elevi care discuta intr o sala de clasa despre tehnologia pe baza careia vor fi realizate…

- Proiectul legii bugetului de stat si proiectul legii bugetului asigurarilor sociale vor fi adoptate pana in Craciun, au declarat surse politice, pentru News.ro. Prin urmare, in maximum doua saptamani, cele doua propuneri legislative ar putea fi adoptate de catre Legislativ, intr-un plen reunit,…

- Fostul deputat al Platformei DA, Alexandr Slusari susține ca potrivit legii privind bugetul de stat, aprobata vineri la Guvern, „salariile deputaților vor fi ridicate aproximativ cu 1500 lei”. Slusari a scris pe rețele ca așteapta „briefingul lui Dumitru Alaiba de condamnare acestei majorari”.

- A inceput numaratoarea inversa pana la Craciun, asta inseamna ca deja au luat start si campaniile umanitare din perioada sarbatorilor. O facem este o campanie de strangere de donații pentru copii din grupuri defavorizate, dezvoltata la sfarșitul anului 2020 ca raspuns la nevoie oamenilor de a gasi noi…

- In ultima zi de vineri a lunii octombrie Mr. VIK ne propune o noua piesa din proiectul Friday Reggaeton, in colaborare cu Sprint Music. De data aceasta este vorba de “Morenita”, o melodie cu un mesaj special, o piesa de dans, pe care trebuie sa o asculți pe repeat. Și de aceasta data Mr. VIK ne surprinde…