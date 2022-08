Stiri pe aceeasi tema

- Istoricul Armand Gosu a declarat ca sfarsitul presedintelui Federatiei Ruse, Vladimir Putin, ar putea veni intr-un an, un an si jumatate cel mult, precizand ca scoaterea acestuia din scena va fi o combinatie intre serviciile secrete si miscari de protest. Armand Gosu a fost intrebat, duminica, la emisiunea…

- O aparent banala schimbare a unor placuțe de inmatriculare auto a fost suficienta pentru a reaprinde un conflict „inghețat” din Balcani, la granița dintre Kosovo și Serbia: in regiune s-au auzit din nou zgomotele focurilor de arma și ale alarmelor antiaeriene, iar Rusia și-a facut imediat simțita prezența:…

- Nu exista informatii ca Vladimir Putin este instabil sau ca are o sanatate subreda, a spus directorul CIA William Burns, scrie BBC, preluat de news.ro si hotnews. Au existat tot mai multe speculatii neconfirmate in presa conform carora Putin, care implineste 70 de ani in acest an, ar putea fi bolnav,…

- Fostul presedinte polonez Lech Walesa considera ca securitatea globala ar putea fi asigurata printr-o „revolta a popoarelor anexate de catre Rusia” și sugereaza ca populația acestei țari ar trebui sa fie redusa la „mai putin de 50 de milioane de locuitori!”, scrie news.ro . Intr-un interviu acordat…

- Andrei Guruliov, inca o marioneta a lui Putin, sugereaza ca Rusia ar trebui sa amenințe SUA cu rachete supersonice pentru a grabi Occidentul sa accepte condițiile Moscovei legate de Ucraina. Andrei Guruliov, un membru al Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus, n. red.), a declarat ca Moscova…

- Președintele ucrainean, Volodymyr Zelenski, a declarat liderilor NATO ca țara sa are nevoie de mai multe arme și bani pentru a se apara impotriva Rusiei, avertizand ca ambițiile Moscovei nu se opresc la Ucraina. Intr-un discurs virtual summit-ul alianței occidentale de aparare de la Madrid, el a spus:…