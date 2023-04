Stiri pe aceeasi tema

- Romanca persecutata de fostul ei iubit de aproximativ un an rasufla usurata. Barbatul, un fost polițist roman, a fost prins in cele din urma, dupa saptamani intregi de cautari, timp in care el continua sa o terorizeze pe barmanița in varsta de 32 de ani, scrie Il Gazzettino . Femeia pierduse socoteala…

- CFR ar putea veni in ajutorul soferilor, exasperati de conditiile din trafic, si sa le ofere varianta de a calatori cu tot cu masina in tren. Pentru inceput, vorbim despre o cursa estivala: Arad - Constanta. Ideea nu este noua, si se foloseste in Europa. Problema este ca avem doar doua vagoane pentru…

- Trupul neinsuflețit al unei romance in varsta de 36 de ani a fost gasit joi pe o plaja din Rimini, regiunea Emilia-Romagna, informeaza Rotalianul.com. Trupul neinsufletit a fost gasit de doi oameni care ieșisera dimineața devreme sa se plimbe pe plaja din Torre Pedrera. Plaja era acoperita de ninsoarea…

- O fetița de naționalitate romana, in varsta de 4 ani a fost recuperata de pe șinele de tren inainte sa se intample o tragedie. Micuța, a vrut sa imite un film in care personajul principal, tot o fetița, pleca de acasa cu cainele intr-o calatorie in jurul lumii, scrie Il Matino. Cainele care o insoțea…

- O romanca in varsta de 38 de ani, stabilita in Italia, a fost arestata de politia din peninsula dupa ce incalcat un ordin de restrictie. Femeia si-a batut de mai multe ori concubinul. Citește și: Hotelul lui Donald Trump din Irlanda cauta angajați din Romania Potrivit La Repubblica, romanca si-a abuzat…

- Un mesaj emoționant primit de o ingrijitoare romanca din Italia s-a viralizat in grupurile dedicate femeilor care practica aceasta meserie in Italia. Femeia a primit mulțumiri din partea fiului batranei pe care o ingrijea, dupa decesul acesteia.

- In urma cu 21 de ani, era emisa moneda de 2 euro de catre Grecia și Italia, care au fost printre primele țari care introduceau moneda euro ca moneda unica in 2002. Astazi moneda se vinde cu 10.000 de euro pe internet. Ar fi cazul sa verifici prin sertare, e posibil sa o ai și […] The post Moneda care…

- In timp ce oierii romani au ajuns sa vanda lana la turci cu 30 de bani pe kilogram numai ca sa scape de ea de frica amenzilor de la Mediu, in lipsa unor unitati de procesare pe plan intern, piata autohtona este invadata de tot felul de produse din lana de import la preturi astronomice. Asa de exemplu,…