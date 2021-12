Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Brasov a montat un sistem de panouri fotovoltaice pe o cladire in care functioneaza o gradinita. Proiectul urmeaza sa fie implementat si la Colegiul Mesota si, daca se dovedeste viabil, la mai multe scoli si gradinite din oras.

- Romania ar putea sa aiba parte de foarte multe schimbari in 2030! Specialiștii au explicat cum ar putea sa fie produsa energia electrica in viitor. Soluția este inedita! In cazul in care totul o sa fie pus in aplicare, ar putea sa existe foarte multe locuri de munca in plus pentru romani. Cum ar putea…

- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA, Sucursala Cluj-Napoca, anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica in cateva localitati din judetul Cluj. Data intreruperii: 17.12.2021... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ONG-ul pentru protectia mediului Zero a precizat intr-un comunicat de presa ca termocentrala pe carbune de la Pego, centrul Portugaliei, era al doilea mare emitent de CO2 din aceasta tara, si a adaugat ca “eliberarea de cea mai importanta sursa de gaze cu efect de sera este o zi glorioasa pentru Portugalia”,…

- Facturile la energie electrica vor veni cu intarziere luna asta: Furnizorii nu știu cum sa le emita. Statul amenința cu sancțiuni penale Facturile la energie electrica vor veni cu intarziere luna asta: Furnizorii nu știu cum sa le emita. Statul amenința cu sancțiuni penale Facturile de electricitate…

- „Guvernanții au dat unda verde dezafectarii unor centre de producție de energie electrica, fara a exista vreo alternativa” Componenta pe energie a PNRR-ului asumat de Guvernul Cițu arata o neconcordanța grava cu nevoile urgente ale romanilor, declara Marius Nicolaescu, vicepreședinte al Consiliului…

- Șeful Delegației Romane PSD din Parlamentul European, Dan Nica, atrage atenția ca, in timp ce Austria ia in serios posibilitatea unui blackout (pana de curent) in toata Europa, pregatindu-și populația pentru situații excepționale, PNRR-ul negociat de PNL și USR da unda verde dezafectarii unor centre…

