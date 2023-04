Avertizarea cod galben de inundații aflata in vigoare in vestul țarii și-a facut simțite efectele in județul Caraș-Severin, unde pompierii au fost solicitați sa intervina in mai multe situații in noaptea de sambata spre duminica. Astfel, in localitatea Bocșa, strada Padurii au intervenit pompierii de la Detașamentul de Pompieri Reșița cu un autocamion și doua […] Articolul Gospodarii și strazi inundate in Banat, in urma ploilor abundente FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .