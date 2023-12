Stiri pe aceeasi tema

- Un tricou si o pereche de manusi semnate de renumitul portar de fotbal Helmut Duckadam au fost scoase la licitatie de catre Asociatia Scoala de Gimnastica Liviu Botos din Sfantu Gheorghe, in cadrul proiectului "Impreuna pentru educatie". Suma obtinuta din vanzarea acestora va fi folosita pentru achizitionarea…

- Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Luduș au intervenit duminica, 3 decembrie, in jurul orei 18.00, cu o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD B2, in colaborare cu un echipaj medical din cadrul SAJ Mureș, la un accident rutier produs pe strada Principala din localitatea Hadareni. "In accident…

- Compania de transport public de calatori Multi-Trans SA din Sfantu Gheorghe majoreaza pretul biletelor de autobuz cu 25%, incepand cu data de 1 decembrie. Potrivit anuntului postat pe pagina de Facebook a institutiei, biletele achizitionate inainte de aceasta data raman valabile si vor putea fi utilizate…

- Este posibil ca pana la 1,1 milioane de galoane de petrol, echivalentul a peste 4,1 milioane de litri, sa fi fost deversate in Golful Mexic de la un sistem de conducte in largul coastei de sud-est a statului Louisiana, a anuntat Paza de Coasta a SUA, transmite ABC News, citat de News.ro.Conducta afectata…

- Deputatul USR Adrian Giurgiu atrage atenția ca noua modalitate de impozitare poate conduce ușor la inchiderea multor firme, fie la decizia acționarilor, fie din cauza intrarii in faliment. Principala masura care va afecta microintreprinderile este triplarea impozitului pe profit daca o astfel de firma…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile miercuri, 25 octombrie, pana la ora 14.00, in Sighetu Marmatiei, Cartierul Unirii de la nr. 2 la nr. 36 (nr. pare), din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea…

- Etapa a 7-a din Liga a III-a de fotbal s-a desfașurat vineri și sambata, 6-7 octombrie, cu echipele din zona noastra in meciurile: AFC Odorheiu Secuiesc – Viitorul Curița 2-1 (vineri), Olimpic Cetate Rașnov – Olimpic Zarnești 0-3, KSE Targu Secuiesc – Kids Tampa Brașov 1-3, Municipal Brașov – Sepsi…

- Aeroportul Internațional Maramureș anunța ca frecvența zborurilor directe intre Baia Mare și Paris, operate de compania aeriana HiSky, revine la urmatorul program: Joi H4226 Paris-BVA 9:10 -12:10 Baia Mare H4225 Baia Mare 12:40 – 13:55 Paris-BVA Duminica H4226 Paris-BVA 9:10 -12:10 Baia Mare H4225 Baia…