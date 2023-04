Stiri pe aceeasi tema

- Ca parte a celei mai recente runde de reduceri de locuri de munca anuntat de Meta in martie, compania a inceput miercuri sa concedieze angajati din functii tehnice, transmite CNBC. Angajatii cu experienta tehnica precum experienta utilizatorului, inginerie software, programare grafica si alte roluri…

- Daca ai probleme de sanatate care-ți afecteaza capacitatea de munca, dar veniturile sunt din activitați independente, din investiții, din cedarea folosinței bunurilor (ori altele extrasalariale), poți beneficia de o indemnizație pentru incapacitate temporara de munca.

- Daca din capul locului ințelegem ca in domeniul financiar-bancar nu exista faliment, ci doar o noua impovarare a paturei de jos, atunci vom ințelege cu adevarat ce se intampla in America in aceste zile. Va mai amintiți criza din 2008 și cum dupa aceea s-a aflat ca bancherii de pe Wall Street și-au tras…

- Bancile din Romania sunt cele mai profitabile din Uniunea Europeana, de trei ori mai profitabile decat in Germania sau Franța. Fapt recunoscut și de Banca Naționala. Bancile din Romania au cea mai mare rentabilitate a capitalului (ROE), de aproape 20%, mai mult decat dubla fata de media Uniunii Europene…

- Preturile mai mari ale meniurilor si vizitele clientilor au urcat profitul si vanzarile trimestriale ale McDonald's peste estimarile de pe Wall Street, dar actiunile au scazut cand lantul de burgeri a avertizat ca inflatia va afecta marjele in 2023, transmite Reuters. Fii la curent cu cele…

- Au fost predate amplasamentele pentru doua investiții din cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de calatori și creșterea atractivitații transportului nemotorizat in municipiul Pitești”. Primul obiectiv de investiții vizeaza modernizarea unui numar de…

- Veniturile au crescut cu 2% la 52,7 miliarde dolari, in cele trei luni incheiate la 31 decembrie, comparativ cu estimarea medie a analistilor de 52,94 miliarde dolari, potrivit datelor Refinitiv IBES. Actiunile companiei cu sediul in Redmond, Washington, au crescut cu 4% in timpul tranzactiilor electronice,…