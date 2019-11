Gorjul redevine roșu Liberalii nu numai ca au pierdut alegerile in Gorj, dar au ramas și fara localitațile conduse de primari liberali. PSD Gorj a reușit sa caștige alegerile in sase din cele noua orașe. Liberalii au pierdut alegerile inclusiv in municipiul Motru, condus de penelistul Gigel Jianu. Acestia au caștigat totuși la alegerile prezidențiale municipiul Targu Jiu, condus de edilul Marcel Romanescu, de la PNL. Liberalii au obținut 10.960 de voturi, iar social-democrații – 10.200 de voturi. Locul al treilea i-a revenit candidatului Mircea Diaconu, iar pe locul al patrulea se afla Dan Barna de la USR. PNL a mai… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de tineri din Bumbesti Jiu, Rovinari, Turceni, Novaci, Hurezani, Targu Carbunesti si Lelesti beneficiaza inca din vara acestui an de un program finantat de Comisia Europeana. Zeci de voluntari din Franta, Ucraina, Turcia, Spania, Armenia si Geor...

- Liberalii au caștigat la alegerile prezidențiale municipiul Targu Jiu, condus de edilul Marcel Romanescu, de la PNL. Liberalii au obținut 10.960 de voturi, iar social-democrații 10.200 de voturi. Locul al treilea i-a revenit candidatului Mircea Diaconu, iar pe locul al patrulea se afla Dan Barna de…

- Ludovic Orban, vicepresedintele PNL, va face astazi un turneu electoral in judetul Gorj. Acesta va participa la intalniri electorale la Targu Jiu, Targu Carbunesti, Turceni, Rovinari si Motru....

- Patru soferi au fost prinsi in weekend prinsi conducand sub influenta alcoolului pe sosele din Gorj. In toate cele patru cazuri au fost intocmite dosare penale pentru svarșirea infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul, de catre o persoana aflata sub influența alcoolului. Un…

- Șapte noi produse montane au fost atestate saptamana aceasta in județul Gorj. Este vorba de produse din carne de vaca angus. Toate aparțin unui producator din localitatea Schela, de langa municipiul Targu Jiu. „Marți am primit decizia de la Agenția Naționala a Zonei Montane pentru acordarea dreptului…

- Doi barbați din Hunedoara, tata și fiu, au fost la un pas de moarte, dupa ce au fost loviți cu o maceta, in timp ce se aflau la cules de trufe intr-o padure din județul Gorj. Doi agresori au fost duși la Poliția din Targu Jiu pentru audieri, relateaza Mediafax. Scandalul a izbucnit miercuri intr-o padure…

- Din cercetarile efectuate de polițiști la fata locului in localitatea Balești a reieșit faptul ca un barbat, de 41 de ani, din comuna Catunele, in timp ce conducea o autoutilitara, pe DN 67, din direcția Motru catre Targu Jiu, nu a pastrat o distanta de siguranța in mers, fara de un auto aflat in…

- Agenții de la Rutiera au stabilit cine este vinovat de producerea accidentului care a avut loc duminica seara, in comuna Draguțești. Un barbat de 64 de ani, din comuna Balteni, este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce ar fi ajuns cu mașina pe contrasens și a intrat in coliziune…